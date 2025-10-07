xs
"หมอธีระ"เผยไข้หวัดใหญ่ยังไม่แผ่ว แนะไปรับวัคซีนประจำปี ลดเสี่ยงป่วยรุนแรง-เสียชีวิต

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "
ไข้หวัดใหญ่...ยังไม่แผ่ว

ไปไหนมาไหน ที่แออัด ขนส่งสาธารณะ ควรป้องกันตัวด้วย

อย่าลืมไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี ลดเสี่ยงป่วยรุนแรง ลดเสี่ยงเสียชีวิต