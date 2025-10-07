“ณัฐพงษ์”เรียกร้อง รบ.เร่งปรับแผนระบายน้ำ-แก้ไขระบบเยียวยาช่วยผู้ประสบอุทกภัย

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วย ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคประชาชน ลงพื้นที่บริเวณ อ.บางบาล และ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่
สถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก หลายครัวเรือนมีผู้สูงอายุรวมถึงเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอาศัยอยู่ และยังมีผู้เสียชีวิตถึง 4 ราย รัฐบาลควรเร่งดูแลสวัสดิภาพประชาชนให้อยู่ในความปลอดภัย ขณะนี้ ระดับน้ำท่วมสูงถึงชั้น 2 ของบ้านเรือนในพื้นที่แล้ว และยังขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคอย่างมาก
จากการติดตามปัญหามาอย่างต่อเนื่อง พรรคประชาชนมีข้อเสนอเพื่อผลักดันใน 3 ประเด็นหลัก ซึ่งทวิวงศ์ได้รวบรวมจากการพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ และจะผลักดันในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ดังนี้
1) #ขอให้เร่งทบทวนแผนการระบายน้ำ เสนอให้ลดความจำเป็นในการเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยาและ จ.อ่างทอง
เช่น การตัดยอดน้ำโดยระบายผ่านฝั่งตะวันตกหรือตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือการระบายน้ำเข้าทุ่งเพื่อแบ่งเบาภาระจากพื้นที่ริมน้ำหรือนอกคันกั้นน้ำที่ได้รับผลกระทบหนัก
2) #เร่งปรับมาตรการชดเชยเยียวยา โดยเริ่มช่วยเหลือเยียวยาตั้งแต่ในช่วงระหว่างน้ำท่วม เพราะประชาชนขาดรายได้และโอกาสทำกินในช่วงประสบภัย เนื่องจากประชาชนในพื้นที่จะต้องแบกรับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
การจ่ายเงินเฉพาะหลังช่วงน้ำลดจึงอาจไม่เพียงพอ และขอให้มีการปรับเกณฑ์การชดเชยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนอย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และสะท้อนความเสียหายจริง เพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบที่ประชาชนต้องเผชิญ ทั้งในด้านรายได้และความเป็นอยู่
3) การจัดตั้งกองทุนหรือกลไกในการยกระดับบ้านเรือน หรือการดีดบ้านขึ้น เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายในอนาคต เนื่องจากน้ำท่วมกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแทบทุกปี แต่การยกระดับบ้านหรือการดีดบ้านมีต้นทุนสูงเกินกว่าที่ประชาชนส่วนใหญ่จะรับไหว จึงควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นระบบ ให้บ้านเรือนประชาชนสูงกว่าปัจจุบัน
รวมทั้งมีข้อเรียกร้องในการเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน ดังนี้ การเร่งจัดทำบริการสาธารณะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น รถน้ำดื่มสะอาด เรือรับ-ส่ง หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่