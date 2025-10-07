xs
ราคาทองคำครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 61,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.41 น. ครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 61,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,775.88 บาท