สธ.เตือนไข้หวัดใหญ่- RSV ระบาดหนักช่วงหน้าฝน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโพสต์เตือนไข้หวัดใหญ่ และ RSV ระบาดหนักช่วงหน้าฝน
ทั้งสองโรคนี้เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่มักระบาดในช่วงหน้าฝน หากไม่ป้องกันให้เหมาะสมอาจเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มได้ง่าย โดยเฉพาะในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และสถานที่ชุมชน แม้ทั้งสองโรคจะมีอาการใกล้เคียงกัน แต่สามารถสังเกตอาการได้ ดังนี้
ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ : มักมีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการไอแห้ง และเจ็บคอ
ผู้ป่วย RSV : มักเริ่มจากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล แต่ที่น่ากังวลคืออาการทางระบบหายใจ เช่น หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด (wheezing) โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ทำให้กินนมได้น้อย ซึมลง หรือมีอาการซี่โครงบุ๋มขณะหายใจ หากพบอาการรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์ทันที
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง 4 ขั้นตอน
1. ปิด : สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด
2. ล้าง : หมั่นล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำ
3. เลี่ยง : หลีกเลี่ยง การคลุกคลีกับผู้ป่วย
4. หยุด : กักตัวและรีบพบแพทย์ หากมีอาการไข้ ไอ หายใจลำบาก
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422