รวบหนุ่มรับจ้างขนยาบ้าพื้นที่ อ.เชียงคาน ยึดของกลาง 4.9 ล้านเม็ด

กองบังคับการควบคุมที่ 3 [ร.8] กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ อ.เชียงคาน จ.เลย จึงได้จัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายยาเสพติด ดังกล่าว รวมถึงสิ่งผิดกฎหมาย และการกระทำผิดเงื่อนไขตามแนวชายแดน
ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย จำนวน 2 คัน ซึ่งเป็นรถยนต์ตามที่ได้รับแจ้ง จึงได้ทำการไล่ติดตาม จนมาถึงพื้นที่ บ.น้ำพร ม.2 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย จึงสามารถสกัดให้รถยนต์หยุดไว้ได้ จำนวน 1 คัน สามารถจับกุมผู้ต้องหาไว้ได้ 1 ราย พร้อมของกลางยาเสพติด [ยาบ้า] จำนวน 12 กระสอบ ประมาณ 4,990,000 เม็ด พร้อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน
หลังจากนั้นได้ควบคุม และนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาที่กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 เพื่อทำการขยายผลการจับกุม และนำส่ง สภ.เชียงคาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป