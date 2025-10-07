xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 11.94 จุด มูลค่าซื้อขาย 5,612.94 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,297.58 จุด ปรับขึ้น 11.94 จุด หรือ 0.93% มูลค่าซื้อขาย 5,612.94 ล้านบาท