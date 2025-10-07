xs
เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 450 บ. รูปพรรณขายออก 61,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.07 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 450 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 60,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,450.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,245.28 บาท