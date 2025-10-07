“เทพไท”แนะจับตาข้อยุติกรณี“ทักษิณ”ขอพระราชทานอภัยโทษจะจบลงอย่างไร

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า ทักษิณ มั่นใจอะไร จึงขออภัยโทษอีกครั้ง
ผมเห็นข่าวกรณีที่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตั้งคณะกรรมการพิจารณากรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร ได้ทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือกลับมาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ ซึ่งตามรายงานข่าวบอกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ยืนยันตามความเห็นเดิมของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เห็นควรให้ยกฎีกาของ นายทักษิณ ชินวัตร ตามที่กรมราชทัณฑ์เสนอมา ซึ่งเป็นผลให้ นายทักษิณต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่มีคำสั่งให้นายทักษิณไปจำคุกใหม่อีก1ปี
ซึ่งเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่า ทำไมนายทักษิณจึงสามารถขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ได้ ทั้งที่ขัดต่อระเบียบของกรมราชทัณฑ์ และกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือป.วิอาญา มาตรา 264 ที่นายทักษิณได้ขอพระราชทานอภัยโทษแล้ว และได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ 1 ปี ไม่ใช่นักโทษที่ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งมีสิทธิ์ขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ หลังจากครบ 2 ปีไปแล้ว แต่มีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ต่างก็ยืนยันว่า นายทักษิณสามารถจะขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ได้ ในขณะที่นักกฎหมาย นักวิชาการหลายคนออกมาให้ความเห็นว่า ไม่สามารถจะขอพระราชทานอภัยโทษได้
ซึ่งเห็นได้ว่าการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้นายทักษิณมั่นใจว่า ตัวเองสามารถจะขอพระราชทานอภัยโทษได้ มีสัญญาณพิเศษอะไรหรือไม่ ก็ไม่ทราบได้ หรือว่านายทักษิณมโนไปเอง แต่คนอย่างนายทักษิณ ถ้าหากไม่มั่นใจและไม่มีสัญญาณอะไรเป็นพิเศษ คงจะไม่เสี่ยงขอพระราชทานอภัยโทษ ให้เป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กัน
ถ้าดูจากการให้สัมภาษณ์ของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หลังจากไปเยี่ยมนายทักษิณในเรือนจำกลางคลองเปรมแล้ว นายสมชายบอกว่า มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกัน คุยกันตามประสาพี่น้อง เห็นอกเห็นใจที่ต้องมารับเคราะห์ แต่ท่านกำลังใจดี ทำใจได้ รู้ว่ามาอยู่แค่ชั่วคราว คำว่า“รู้ว่ามาอยู่แค่ชั่วคราว” ก็น่าจะเป็นการสื่อความหมายว่า การที่นายทักษิณต้องจำคุกในเรือนจำกลางคลองเปรม แม้ว่ามีโทษเหลืออยู่1ปีก็ตาม แต่น่าจะถูกจำคุกไม่ครบ 1 ปี เพราะเป็นการมาอยู่เพียงชั่วคราว ซึ่งทำให้หลายคนคิดไปถึงความเคลื่อนไหวของนายทักษิณ ว่าการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ จะเป็นการบ่งบอกหรือสอดคล้องกับความหมายว่า มาอยู่แค่ชั่วคราวหรือไม่
เพราะถ้าหากได้ติดตามความเห็นที่นักข่าวได้ถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายอนุทินก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ 2-3 ครั้ง ในเมื่อไม่มีคำตอบ ยิ่งทำให้สังคมคิดไปต่างๆนานา แต่เมื่อ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ ยืนยันตามความเห็นเดิมของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนเก่าไปแล้ว ต้องจับตาดูต่อไปว่า ข้อยุติเกี่ยวกับกรณีนายทักษิณขอพระราชทานอภัยโทษ จะจบลงอย่างไร