ทภ.2 ประชุมเตรียมตรวจสอบ-ประเมินผลคุณภาพชีวิตกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย–กัมพูชา

วานนี้ (6 ต.ค.) พลตรี กัมปนาท วาพันสุ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในสายสนาม ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทย–กัมพูชา
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการยกระดับประสิทธิภาพหน่วยทหาร เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสวัสดิการ ความเป็นอยู่ที่ดี และการดูแลกำลังพลทุกระดับ ทั้งทหารกองประจำการ นายทหารประทวน และนายทหารสัญญาบัตร อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
โดยเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ดูแลเอาใจใส่กำลังพลในทุกมิติ ทั้งการปรับปรุงสถานที่ทำงาน ที่พักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งต้องเผชิญกับภารกิจที่มีความท้าทายและต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 จะจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจคุณภาพชีวิตกำลังพล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้าน
• ความเป็นอยู่ทั่วไป
• การประกอบเลี้ยงอาหาร
• สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม
• การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
• การตรวจสอบการใช้อาวุธและกระสุน
• และการดูแลด้านสภาพจิตใจของกำลังพล
โดยการตรวจเยี่ยมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป แบ่งออกเป็น 4 ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการแนวชายแดนของหน่วยเฉพาะกิจที่ 1, 2, 3 หน่วยปืนใหญ่ กกล.สุรนารี และหน่วยขึ้นสมทบที่เพิ่งเข้าพื้นที่ไม่นาน
นอกจากการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่แล้ว คณะกรรมการยังมีภารกิจสำคัญในการ รับฟังปัญหาและข้อขัดข้องจากพื้นที่โดยตรง เพื่อเร่งแก้ไขให้ตรงจุด รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติแก่หน่วยทหารที่รับผิดชอบภารกิจแนวชายแดน เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและการดูแลกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่า “การดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพล” คือหัวใจสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เพราะเมื่อกำลังพลมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และขวัญกำลังใจที่ดี ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ