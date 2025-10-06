ทภ.1 ยันหากกองทัพภูมิภาคทหารที่ 5 ไม่ร่วมมือจัดทำแผนอพยพชาวกัมพูชา ไม่สามารถเข้าสู่การประชุม RBC ได้

กองทัพภาคที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 6 ต.ค.68 สืบเนื่องจากกองทัพภาคที่ 1 ขอให้ภูมิภาคทหารที่ 5 จัดทำแผนอพยพประชาชนชาวกัมพูชา ในพื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และบ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว รวม 3 พื้นที่ ก่อนจะเข้าสู่การประชุม RBC ตามคำเชิญของภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชานั้น โดยได้รับหนังสือตอบกลับเมื่อ 5 ต.ค.68 ที่ผ่านมา ว่าทางภูมิภาคทหารที่ 5 ไม่สามารถดำเนินการตามที่กองทัพภาคทหารที่ 1 ได้เสนอไป
กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันว่า หากไม่ได้รับความร่วมมือจากกองทัพภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชา เกี่ยวกับการจัดทำแผนการอพยพประชาชนกัมพูชาที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทย การประชุม RBC ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีวาระเพิ่มเติมที่จะนำไปสู่การยุติของปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา