มทภ.2 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา

พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (รพ.รร.6) โดยการเยี่ยมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวนทั้งสิ้น 14 นาย โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบกระเช้าของเยี่ยม พร้อมทั้งเงินช่วยเหลือ เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่กำลังพลทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ กล้าหาญ และยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติ