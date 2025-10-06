ทภ.2 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ตรวจพบโดรน 4 ลำ

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2568 (ณ เวลา 14.00 น.) ระบุว่า สถานการณ์โดยรวม มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควาย 1 ลำ พื้นที่ช่องโอบก 1 ลำ บริเวณเหนือเนิน 291 ทางทิศตะวันตกประสาทตาควาย 2 ลำ และตรวจพบสัญญาณโดรน 1 ครั้ง เป็นโดรน DJI OcuSync 4 ได้ทำการตัดสัญญาณร่วมกับแจมเมอร์เรียบร้อย ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทย จัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจ ตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลข่าวสาร ที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา