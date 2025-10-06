ปภ.อัปเดตจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยกรณีอพยพชายแดนไทย-กัมพูชา รอบแรกวันนี้โอนสำเร็จ 143,460 ครัวเรือน

วันนี้ (6 ต.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อัปเดตการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกรณีอพยพระหว่างเกิดสถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา โดยวันนี้เป็นการโอนเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 1 ให้แก่ประชาชนใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ และ จ.ศรีสะเกษ ผลการโอนสำเร็จ จำนวน 143, 460 ครัวเรือน รวมจำนวนเงิน 717,330 ล้านบาท และอยู่ระหว่างรอโอน จำนวน 112,151 ครัวเรือน และยังมีครัวเรือนที่ไม่ลงทะเบียน Promptpay/ สถานะทางบัญชีไม่ปกติ จำนวน 3,910 ครัวเรือน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และธนาคารออมสินจะตรวจสอบและเร่งดำเนินการโดยเร็วต่อไป
สำหรับในวันพรุ่งนี้ (7 ต.ค.) ปภ. และธนาคารออมสินจะโอนเงินช่วยเหลือเยียวยา ครั้งที่ 2 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว และจังหวัดตราด