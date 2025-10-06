xs
เพลิงไหม้อาคารใกล้กับผับรูท 66 จนท.เร่งฉีดน้ำดับไฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารใกล้กับผับรูท 66 ภายในซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟ เบื้องต้นในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ติดค้าง

ทั้งนี้ จากการสอบสวนทราบว่า เป็นห้องเก็บโต๊ะเก้าอี้