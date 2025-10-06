ปภ.โอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนไทย – กัมพูชา รอบแรก 147,370 ครัวเรือน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยข้อมูลครัวเรือนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีอพยพระหว่างมีสถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 68
โดยจังหวัดที่จะได้รับเงินเยียวยา รอบแรก 3 จังหวัด ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ 39,632 ครัวเรือน จ.ศรีสะเกษ 37,297 ครัวเรือน และ จ.สุรินทร์ 70,441 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 147,370 ครัวเรือน
ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์รับเงินช่วยเหลือ โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister