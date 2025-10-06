xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 7.97 จุด มูลค่าซื้อขาย 33,100.46 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,285.64 จุด ปรับลง 7.97 จุด หรือ 0.62% มูลค่าซื้อขาย 33,100.46 ล้านบาท