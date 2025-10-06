xs
ราคาทองคำครั้งที่ 17 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 61,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.58 น. ครั้งที่ 17 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 60,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,350.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,139.16 บาท