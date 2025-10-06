"พิชิต”ชวนมวลชน 7 ตุลา ใส่รองเท้าผ้าใบมาทำเนียบ ชี้มี 9 ข้อไปบอก รบ.ชุดใหม่

นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 7 ตุลา มาทำเนียบ มีหลายประเด็นที่ต้องบอกไปยังรัฐบาลชุดใหม่
1.เรื่อง mou 43-44 จุดยืนเราคือ ไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติ และ เห็นว่าต้องยกเลิก mou โดยรัฐบาล แต่ก็พร้อมให้เกิดเวทีในการถกเถียงกันอย่างจริงจัง เพราะนี่คือเรื่องของประเทศชาติ ไม่ใช่ฝ่ายไหนต้องชนะ แต่ต้องเป็น ประเทศไทยชนะ
2.เราไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญในขณะนี้
3.คัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะซุกที่กว่า 3 แสนไร่ให้นักลงทุนต่างชาติใช้ฟรี
4.คัดค้าน พ.ร.บ.ศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน
5.คัดค้าน กาสิโน พนันออนไลน์ถาวร
6.คัดค้านการให้ต่างชาติเช่าที่ 99 ปี
7.ให้รัฐบาลดำเนินการทางวินัย ไล่ออก ข้าราชการที่สนับสนุน ช่วยเหลือ ทักษิณ ชินวัตร ในการป่วยทิพย์
8.รัฐบาลต้องมีความเด็ดขาด ในการจัดการกับการลุกล้ำอธิปไตยของไทยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเส้นตายวันที่ 10 ตุลา ที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว
9.รัฐบาลต้องทำลายทิ้งทันที อาคารกาสิโน ที่ลุกล้ำอธิปไตยของไทยใน จ.สระแก้ว ไม่ควรเก็บไว้ให้เป็นเงื่อนไข ของ กัมพูชา ในอนาคต
7 ตุลา ใส่รองเท้าผ้าใบมาทำเนียบ 10.00 น.เป็นต้นไป