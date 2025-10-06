xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 13 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 61,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.51 น. ครั้งที่ 13 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 60,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,250.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,048.20 บาท