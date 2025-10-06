ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเงิน 42 ล้านบาท ก่อสร้างอาคาร รพ.พนมดงรัก

วันที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 10.15 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน จำนวน 42 ล้านบาท ไปมอบแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล จำนวน 2 อาคาร ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
สำหรับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2549 เป็นโรงพยาบาล 1 ใน 10 แห่ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีอาคารภูมิพัฒน์ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามดังกล่าว ก่อสร้างเมื่อปี 2560 และเปิดให้บริการเมื่อปี 2561 โดยมีแนวคิดจากเรือนไม้พื้นถิ่นของอีสานที่มีใต้ถุนบ้านเปิดโล่งเชื่อมต่อกับสวนหย่อมด้านข้าง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยได้ ร่วมกับหลักการพึ่งพาตนเองของโรงพยาบาล ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนห่างไกลและแวดล้อมด้วยป่าอุดมสมบูรณ์
ก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา แรงระเบิดจากเหตุสู้รบส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและฐานรากอาคารของโรงพยาบาล มีอาคารต้องสร้างใหม่ 4 หลัง ได้แก่ อาคารภูมิพัฒน์ อาคารขวัญภูมินทร์ อาคารหลวงตารอด และอาคารแฟลตพยาบาล 3 ชั้น รวมทั้งความเสียหายอื่น ๆ เช่น หลังคาห้องน้ำ ป้อมยาม ป้ายทางออกหน้าโรงพยาบาล หลังคาหน้าอาคารขวัญภูมินทร์ และหลังคาที่จอดรถข้างแฟลตพยาบาล เป็นต้น