"เทพไท" แนะรัฐบาลยกเลิกทำประชามติปม MOU 2543-2544

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "เทพไท - คุยการเมือง" ระบุว่า
จะทำอย่างไร??? ไม่รู้เรื่อง MOU แต่จะทำประชามติ
ผมขออนุญาตเสนอความเห็น และวิเคราะห์ผลการสำรวจของนิด้าโพล เกี่ยวกับการที่รัฐบาลชุดนี้ มีแนวความคิดจะทำประชามติ เรื่องการยกเลิก MOU43 และMOU44 ซึ่ง“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “จะทำประชามติแล้ว…เข้าใจ MOU 43 และ MOU 44 หรือยัง” โดยตั้งคำถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ คือ
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง MOU 43 พบว่า
ไม่เข้าใจเลย 44.13%
ไม่ค่อยเข้าใจ 24.96%
รวมความเห็นที่ไม่เข้าใจ 69.09%
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง MOU 44 พบว่า
ไม่เข้าใจเลย 45.73%
ไม่ค่อยเข้าใจ 24.96%
รวมความเห็นที่ไม่เข้าใจ 70.69%
แสดงให้เห็นว่า ประชาชนไม่เข้าใจMOU 43-44 ทั้ง 2 ฉบับ เฉลี่ยสูงถึง 70%
3. ความต้องการทำความเข้าใจ เรื่อง MOU 43 และ MOU 44 ให้มากขึ้น พบว่า ต้องการที่จะเข้าใจทั้งMOU 43 และ MOU 44 สูงถึง 65.50%
4. ความคิดเห็นต่อการทำประชามติ เรื่องการยกเลิก MOU 43 และ MOU 44 พบว่า เห็นด้วยที่จะมีการทำประชามติยกเลิกทั้งMOU 43 และ MOU 44 สูงถึง 60.76%
บทสรุปของการสำรวจ เป็นความเห็นของประชาชนที่ย้อนแย้งกัน กล่าวคือ ประชาชนไม่มีความรู้เรื่อง MOU43-44 เป็นส่วนใหญ่ แต่กลับอยากจะทำประชามติ เป็นเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลเลย ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องนำไปแก้ไข เพราะรัฐบาลเป็นผู้เปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเอง
จึงขอเสนอแนะให้รัฐบาล ได้ตัดสินใจยกเลิกการทำประชามติไปเลย และมอบให้คณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำการศึกษา และรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน จะเป็นการยึดโยงกับประชาชน ซึ่งมีคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ในตอนนี้จำนวน4คณะเป็นอย่างน้อย เช่น
1.คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา MOU 43-44
2.คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
3.คณะกรรมาธิการการทหาร
4.คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐและกิจการชายแดน
ซึ่งรัฐบาลจะมอบหมายให้คณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่ง หรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการทั้งหมด ไปทำการศึกษา และรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อสรุปผลเสนอรัฐบาลประกอบการตัดสินใจต่อไป
จะทำอย่างไร??? ไม่รู้เรื่อง MOU แต่จะทำประชามติ
ผมขออนุญาตเสนอความเห็น และวิเคราะห์ผลการสำรวจของนิด้าโพล เกี่ยวกับการที่รัฐบาลชุดนี้ มีแนวความคิดจะทำประชามติ เรื่องการยกเลิก MOU43 และMOU44 ซึ่ง“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “จะทำประชามติแล้ว…เข้าใจ MOU 43 และ MOU 44 หรือยัง” โดยตั้งคำถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ คือ
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง MOU 43 พบว่า
ไม่เข้าใจเลย 44.13%
ไม่ค่อยเข้าใจ 24.96%
รวมความเห็นที่ไม่เข้าใจ 69.09%
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง MOU 44 พบว่า
ไม่เข้าใจเลย 45.73%
ไม่ค่อยเข้าใจ 24.96%
รวมความเห็นที่ไม่เข้าใจ 70.69%
แสดงให้เห็นว่า ประชาชนไม่เข้าใจMOU 43-44 ทั้ง 2 ฉบับ เฉลี่ยสูงถึง 70%
3. ความต้องการทำความเข้าใจ เรื่อง MOU 43 และ MOU 44 ให้มากขึ้น พบว่า ต้องการที่จะเข้าใจทั้งMOU 43 และ MOU 44 สูงถึง 65.50%
4. ความคิดเห็นต่อการทำประชามติ เรื่องการยกเลิก MOU 43 และ MOU 44 พบว่า เห็นด้วยที่จะมีการทำประชามติยกเลิกทั้งMOU 43 และ MOU 44 สูงถึง 60.76%
บทสรุปของการสำรวจ เป็นความเห็นของประชาชนที่ย้อนแย้งกัน กล่าวคือ ประชาชนไม่มีความรู้เรื่อง MOU43-44 เป็นส่วนใหญ่ แต่กลับอยากจะทำประชามติ เป็นเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลเลย ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องนำไปแก้ไข เพราะรัฐบาลเป็นผู้เปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเอง
จึงขอเสนอแนะให้รัฐบาล ได้ตัดสินใจยกเลิกการทำประชามติไปเลย และมอบให้คณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำการศึกษา และรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน จะเป็นการยึดโยงกับประชาชน ซึ่งมีคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ในตอนนี้จำนวน4คณะเป็นอย่างน้อย เช่น
1.คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา MOU 43-44
2.คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
3.คณะกรรมาธิการการทหาร
4.คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐและกิจการชายแดน
ซึ่งรัฐบาลจะมอบหมายให้คณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่ง หรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการทั้งหมด ไปทำการศึกษา และรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อสรุปผลเสนอรัฐบาลประกอบการตัดสินใจต่อไป