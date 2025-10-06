พร้อมโอน! เงินเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชารอบแรกกว่า 1.5 แสนครัวเรือน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ กรณีการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และต้องอพยพออกจากบ้านไปอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือสถานที่ที่ปลอดภัย
โดยวันนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาวันแรกให้กับประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์ แล้ว รวมจำนวน 147,370 ครัวเรือน ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 39,632 ครัวเรือน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 37,297 ครัวเรือน และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 70,441 ครัวเรือน
สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีการอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว/พื้นที่ปลอดภัยในช่วงที่มีสถานการณ์การปะทะระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ในวันนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยกรณีอพยพตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป จะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท และกรณีอพยพไม่เกิน 7 วัน จะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 2,000 บาท ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งดำเนินการ เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ในวันพรุ่งนี้ (7 ต.ค.68) ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว และจังหวัดตราด ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และธนาคารออมเสิน จะโอนเงินเยียวยาให้ตามลำดับ