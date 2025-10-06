กทม.ชวนคนกรุง WFH หนาวนี้ รับมือฝุ่น PM 2.5

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม ของทุกปี พื้นที่กรุงเทพฯ มักประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เข้มข้นมากขึ้น จากมาตรการที่ดำเนินการตลอดทั้งปีหลายมาตรการ หนึ่งในมาตรการที่ดำเนินการคือการ Work From Home (WFH) ซึ่งในปี 2569 กรุงเทพมหานครได้เพิ่มแนวทางการ WFH เพื่อขอความร่วมมือ และเป็นทางเลือกให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมดูแลอากาศสะอาด ดังนี้
1. WFH เมื่อกรุงเทพมหานครประกาศขอความร่วมมือ ภายใต้เงื่อนไข หากพบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้ม (ค่า PM 2.5 ตั้งแต่ 37.6 – 75.0 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 35 เขตขึ้นไป (70% ของพื้นที่กรุงเทพฯ) อัตราการระบายอากาศ (VR) ไม่ดี คือ น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตรต่อวินาที และพบจุดความร้อน (จุดเผา) เกินวันละ 80 จุด ติดต่อกัน 3 วัน
2. หน่วยงาน WFH อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน ระหว่างเดือนมกราคม 2568 - มีนาคม 2569 โดยสามารถรวบรวมรายละเอียดจำนวนวันที่ WFH จำนวนพนักงาน ระยะทาง และประเภทการเดินทางของพนักงาน เพื่อให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ดำเนินคำนวณการลดคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการลดการใช้เชื้อเพลิงของบริษัทหรือหน่วยงานได้
นายพรพรหม กล่าวว่า เมื่อปี 2568 กรุงเทพมหานครประกาศเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมลงทะเบียนเป็นเครือข่าย WFH มีหน่วยงานร่วมลงทะเบียนเป็นภาคีเครือข่าย 278 บริษัท จำนวนพนักงาน 96,307 คน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการประกาศขอความร่วมมือ WFH ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2568 และในปีนี้เพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขสถานการณ์ PM 2.5 จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมลงทะเบียนเป็นเครือข่าย WFH ตั้งเป้า 300,000 คน