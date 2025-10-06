โฆษก รบ.ยืนยันก่อนแต่งตั้ง รมต. นายกฯ ตรวจสอบประวัติแล้ว

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ปรับคณะรัฐมนตรี เนื่องจากนายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เคยเป็นกรรมการบริหารบริษัทเอกชน และมีผู้ร้องเรียนในหลายคดี จึงอาจถูกมองว่าไม่เหมาะสมที่จะมากำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่า เรื่องนี้ถือเป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย หากเห็นว่ามีข้อสงสัยก็สามารถดำเนินการได้
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ก่อนแต่งตั้งรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบคุณสมบัติของทุกคนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ความไม่พอใจของบางฝ่ายอาจเกิดจากการที่รัฐมนตรีบางคนเคยร่วมงานกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองมาก่อน