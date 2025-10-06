"โสภณ" ยืนยันบริหารจัดการน้ำได้ มั่นใจ กทม.ไม่โดนซ้ำรอยปี 54

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ ว่า สิ่งแรกที่ต้องแจ้งประชาชนในสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ขณะนี้ฝนตกลงมามากเกินกว่าที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้ เป็นเหตุให้ 2 เขื่อนที่รับน้ำ คือเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ เราได้บริหารจัดการสมดุลแล้ว ระหว่างการกักน้ำและปล่อยน้ำ เมื่อปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่พยากรณ์คาดไว้ เราก็บริหารจัดการให้เขื่อนเจ้าพระยารองรับสถานการณ์ เพราะมีเหตุซ้ำซ้อน คือหางของพายุแมตโม ที่จะมาใน 2-3 วันนี้ ดังนั้นสถานการณ์ที่เตรียมไว้ในตอนนี้ คือจะบริหารจัดการให้กักน้ำใน 3 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนเจ้าพระยา เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์เหมือนปี 2554 ดังนั้นการบริหารจัดการทั้ง 3 เขื่อนให้สมดุลกันจะทำให้การกักน้ำและปล่อยน้ำไม่เกิดปัญหา
ส่วนที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้หลายจังหวัด นายโสภณ กล่าวว่า เมื่อวานตนก็ไปดูเรื่องการช่วยเหลือ นายกรัฐมนตรีได้ดำริไว้ว่าปัญหาอุปสรรคที่ขัดต่อระเบียบบางเรื่องต้องเร่งแก้ไข ยกตัวอย่างเช่น วันนี้ทางอีสานน้ำท่วมข้าว ซึ่งกรณีการชดเชยภัยพิบัติ ตามระเบียบคือต้องเสียหายโดยสิ้นเชิง พอใช้คำนี้ก็ไม่ได้คำนึงว่า ก่อนที่หว่านข้าวได้ ไถแล้ว ลงทุนแล้ว หว่านแล้ว และข้าวกำลังโต พอน้ำท่วมในระยะหนึ่ง 7 วัน ข้าวก็เสียหาย แต่มันไม่ได้เสียหายโดยสิ้นเชิง จึงเป็นการยากในการตัดสินใจของจังหวัดที่จะประกาศภัยพิบัติ ซึ่งก็จะมีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยนายกรัฐมนตรีกำหนดวันพุธนี้ ตนจะนำเรียนเรื่องนี้ว่าทำอย่างไรจะชดเชยบางส่วนได้หรือไม่ เพราะประชาชนลงทุนไปแล้ว ซึ่งเราไม่ได้หวังว่าต้องได้เต็มที่ ในสถานการณ์ที่การเงินประเทศเป็นแบบนี้ แต่ก็ควรได้รับพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วม แม้ว่ารัฐบาลจะเพิ่งเข้ามาทำงาน ดังนั้นเรื่องสถานการณ์น้ำ ขอให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการ ณ ขณะนี้เอาอยู่ ไม่เหมือนปี 2554
เมื่อถามว่ากรุงเทพฯ จะไม่ท่วมใช่หรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ขอใช้คำว่าจะไม่เหมือนปี 2554 ซึ่ง ณ วันนี้ ยังไม่ท่วม แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์ พยากรณ์อากาศ และการจัดการ เรารับมือได้ ยกเว้นภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดอยู่ บางทีก็ไม่เคยเกิด เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดแบบฝนตกแบบรับไม่ได้ กรุงเทพฯ ก็จะไม่ท่วม ส่วนน้ำรอระบายอาจจะมีบ้าง พร้อมย้ำรัฐบาลเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว คณะกรรมการก็ประชุม สิ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจคือการสื่อสาร การแจ้งเตือน ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญว่าต้องเร็ว ถึงท่วมแต่ประชาชนก็ต้องได้รับรู้
"ยืนยันว่าน้ำจะไม่ท่วมเหมือนปี 2554 แน่นอน เราพร้อมทุกอย่าง ทั้งการเตือนภัย การรองรับจากส่วนราชการ การบูรณาการกัน เรามีความมั่นใจว่าบริหารจัดการได้"