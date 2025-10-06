xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า -1.89 จุด มูลค่าซื้อขาย 18,892.42 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 1.89 จุด หรือ -0.15% ที่ระดับ 1,291.72 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 18,892.42 ล้านบาท