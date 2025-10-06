นายกฯ สั่งเร่งติดตามคดีปล้นทองที่สุไหงโก-ลก

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเหตุการณ์ปล้นทองที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ที่กลุ่มคนร้ายกวาดทองไปน้ำหนักรวม 400 บาท ว่า เหตุการณ์หลายอย่างเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในหลายประเด็น รวมถึงเรื่องการปล้นทองที่เกิดขึ้นด้วย พร้อมให้มีการเร่งติดตามคดีอย่างใกล้ชิด
ส่วนอีกประเด็นคือที่ประชาชนถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวง โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน และคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใน 1-2 วัน