"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" ย้ำ รื้อถอน สน.สามเสน ทุกอย่างต้องปลอดภัย มั่นคง ทำครั้งเดียวจบ ไม่ต้องกลับมาแก้ไขอีก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ถนนสามเสนทรุด เขตดุสิต ในช่วงเช้าวันนี้ โดยกล่าวว่า เมื่อวานมีการถมดินลงไปประมาณ 800 - 1,000 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งหมดถมไปแล้ว 3,000 - 4,000 ลูกบาศก์เมตร มีการทำ coring ตามหลักวิศวกรรมเพื่อดูชั้นดินลงไปถึงอุโมงค์ชั้นล่าง ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงาน และใช้ในการประเมินสภาพ มีการเสริมความแข็งแรงซีเมนต์โดยรอบเพื่อความปลอดภัย
ด้านความคืบหน้าการรื้ออาคาร สน.สามเสน เมื่อวานนี้มีการนำโครงหลังคาเหล็กออก และวันนี้ก็ดำเนินการต่อทางด้านขวา คาดว่าใช้เวลาถึงวันที่ 7 ตุลาคม ส่วนในหลุมยุบใต้อาคาร ทำการถมทรายและดันไปชิดขอบก็หยุดการสไลด์ของดินได้มากขึ้น โดยตอนนี้ถมสูงขึ้นจากพื้นหลุมเดิมแล้วราว 5 เมตร อาคารที่อยู่ใกล้ สน.สามเสน ยังไม่มีการขยับ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติ ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ให้กำลังใจติดตามและลงมาดูอย่างต่อเนื่อง
นายชัชชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังดำเนินการตามแผนที่วางไว้ต่อไป ตรงไหนช้าบ้างก็เพื่อความปลอดภัย ส่วนการเปิดใช้ถนน ต้องรอฝ่ายเทคนิคสรุปอีกครั้ง กทม. ยืนยันว่าการทำงานขอให้มีความปลอดภัยและคิดถึงอนาคต ให้ทำทีเดียวให้จบ ไม่ต้องกลับมาแก้ไขอีก