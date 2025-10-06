"แมตโม" ขึ้นฝั่งตอนใต้ของจีน ส่งผลฝนตกหนัก-พายุรุนแรงหลายพื้นที่ เนปาลดับแล้วเกือบ 50 ราย

พายุไต้ฝุ่น "แมตโม" ไต้ฝุ่นลูกที่ 21 ของปี 2025 พัดขึ้นฝั่งที่เมืองซูเหวิน มณฑลกวางตุ้ง เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (5 ต.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ด้วยความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 151 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักมากและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของมณฑลกวางตุ้ง เจ้อเจียง และมณฑลไห่หนาน จนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ โดยเฉพาะที่เมืองจ้านเจี่ยน ที่พายุพัดรุนแรงจนต้นไม้ใหญ่ล้มระเนระนาด ป้ายจราจรปลิวไปตามถนน สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงเต็นท์ นั่งร้าน และอาคารร้านค้าได้รับความเสียหายบางส่วน ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเพราะเสาไฟฟ้าหักโค่น เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังช่วยเหลือชาวบ้านออกจากอาคารบ้านเรือน ชาวบ้านกว่า 116,000 คน ต้องอพยพไปอาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
ก่อนหน้านี้ ทางการท้องถิ่นมณฑลกวางตุ้งได้ดำเนินมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินจากไต้ฝุ่น สั่งเรือประมงงดออกจากฝั่ง งดให้บริการเรือข้ามฟาก เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ส่วนที่เมืองไห่โขว เมืองเอกของมณฑลไห่หนาน สั่งปิดสถานตากอากาศและธุรกิจห้างร้านตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ ยกเลิกเที่ยวบินเข้าและออกจากท่าอากาศยานไห่โขว พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกว่า 400 แห่ง รองรับชาวบ้านที่อพยพจากบ้านเรือน และสั่งเจ้าหน้าที่นับพันนายเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน คาดว่าพายุไต้ฝุ่นแมตโมจะเคลื่อนตัวผ่านมณฑลยูนนาน และพัดผ่านออกจากจีนเข้าสู่ภาคเหนือเหนือของเวียดนามต่อไป
ขณะที่หลายพื้นที่ของเนปาลเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มอันเนื่องมาจากฝนตกหนัก ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ กระแสน้ำเชี่ยวพัดถนนและสะพานขาด มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 47 ราย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ 35 ราย เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตอิแลม ทางตะวันออก ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิต 3 ราย จากฟ้าผ่าในภาคใต้ของเนปาล และอีก 1 ราย เสียชีวิตจากน้ำท่วมในเขตอุทัยปุระ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเนปาลเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านอีก 9 คน ถูกน้ำท่วมพัดสูญหายไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหา ส่วนท้องถนนในกรุงกาฐมาณฑุแปรสภาพเป็นคลองอันเนื่องจากฝนตกถล่มจนน้ำท่วมฉับพลัน ยวดยานจำนวนมากจมน้ำ เช่นเดียวกับพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ ชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวต้องอพยพจากบ้านเรือน หลายพื้นที่ของเมืองหลวงแห่งนี้ถูกตัดขาดจากส่วนอื่น ๆ ของประเทศ
สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเนปาลพยากรณ์ว่า ฝนมีแนวโน้มที่จะตกหนักจนถึงวันนี้ ทางการกำลังใช้ความระมัดระวังและมาตรการป้องกันสูงสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ