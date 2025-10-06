ทล.เร่งแก้ปัญหาแอปฯ นำทางพาหลงเข้า M81 เตรียมติดตั้งป้ายจราจรใหม่ให้ชัดเจน

กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 ได้รับรายงานกรณีผู้ใช้เส้นทางบางรายประสบปัญหาแอปพลิเคชันนำทางออนไลน์แนะนำเส้นทางผิด พาเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M81 ช่วงเปิดทดลองใช้งาน ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ขับขี่บางราย
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กรมทางหลวงได้ดำเนินมาตรการสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่
1. เร่งปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายจราจร โดยสั่งการให้ติดตั้งป้ายแนะนำทาง ป้ายเตือน และสัญลักษณ์บนพื้นผิวถนนให้ชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า–ออก และจุดเชื่อมต่อสำคัญ เช่น แยกบางใหญ่ (ถนนรัตนาธิเบศร์) เพื่อแยกเส้นทางระหว่างผู้ใช้มอเตอร์เวย์กับผู้เดินทางทั่วไปให้ชัดเจน
2. ประสานผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนำทาง อัปเดตข้อมูลจุดเข้า–ออก ด่านเก็บเงิน วัน–เวลาการเปิด–ปิด และข้อจำกัดการใช้เส้นทางในช่วงทดลองวิ่ง เพื่อให้ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบัน ลดความคลาดเคลื่อนในการนำทาง
3. แนะแนวทางหากขับหลงเข้า M81 โดยกรมทางหลวงแนะนำให้ผู้ขับขี่ออกที่ด่าน "นครชัยศรี" เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3233 แล้วกลับรถกลับเข้า M81 มุ่งหน้าบางใหญ่ ใช้เวลาเพียงประมาณ 15 นาที
กรมทางหลวงยืนยันว่ากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ พร้อมขอบคุณทุกข้อเสนอแนะจากประชาชน และขอให้ผู้ใช้เส้นทางศึกษาข้อมูลจุดเข้า–ออกที่เปิดให้บริการจากข้อมูลทางการก่อนเดินทาง เพื่อความปลอดภัยและความราบรื่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.) หรือ ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway Call Center) โทร. 1586 กด 7