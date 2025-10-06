"อนุทิน"ตรวจจุดถนนยุบกลางดึก กำชับเร่งแก้ปัญหาภายใต้หลักวิศวกรรมที่รัดกุมและปลอดภัยที่สุด

ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (5 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนยุบตัวบริเวณถนนสามเสน โดยได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมขอให้ดำเนินงานต่างๆ ให้เสร็จตามแผนที่กำหนด โดยตนจะสนับสนุนอย่างเต็มที่
นายอนุทิน ได้ตรวจสอบพื้นที่จุดถนนยุบและรอยแตกร้าวโดยรอบ พร้อมรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน ที่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของดิน
นายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างการตรวจพื้นที่ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการภายใต้หลักวิศวกรรมที่รัดกุมและปลอดภัยที่สุด ต้องทำให้แน่ใจว่าไม่มีความเสี่ยงใดๆ เหลืออยู่ พร้อมขอให้เร่งรื้อถอน และเสริมดินให้มั่นคงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้พื้นที่กลับมาใช้งานได้ตามปกติ