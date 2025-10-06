โฆษก กต.เผยช่วย 16 คนไทยถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกไปกักขังที่เมียวดี กลับไทยปลอดภัยแล้ว

นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่ภาคประชาสังคมได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยเหลือคนไทย 16 คน ที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงไปกักขังที่เมียวดี ว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเร่งดำเนินการช่วยเหลือแล้ว โดยตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้สั่งการให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยจำนวน 16 คน ที่ถูกล่อลวงไปทำงานสแกมเมอร์ที่เมืองชเวโก๊กโก-เมียวดี เมียนมา ฝั่งตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ ณ กรุงย่างกุ้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองกำลังนเรศวรในการประสานงานเพื่อรับตัวคนไทยทั้ง 16 คน กลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ณ จุดผ่านแดนถาวรแม่สอด-เมียวดี อ.แม่สอด จ.ตาก
ทั้งนี้ คนไทยทั้ง 16 คน ได้เข้ารับการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) และผู้ที่เป็นผู้เสียหายจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป