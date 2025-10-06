xs
เงินบาทเปิดเช้านี้ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ที่ระดับ 32.38 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (6 ต.ค.) ที่ระดับ 32.38 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 32.40 บาทต่อดอลลาร์