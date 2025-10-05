ประกาศกรมอุตุฯ ฉ.9 เตือนเหนือ-อีสาน-ตะวันออกรับมือฝนถล่มจากอิทธิพล "แมตโม"

เมื่อเวลา 17.00 น. (5 ต.ค. 68) กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ เรื่อง พายุ "แมตโม" ฉบับที่ 9 ระบุว่า
เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันนี้ (5 ต.ค. 68) พายุไต้ฝุ่น "แมตโม" ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนแล้ว และเมื่อเวลา 16.00 น. มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 21.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.9 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่อ่าวตังเกี๋ยตอนบนในคืนวันนี้ (5 ต.ค. 68) และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของมณฑลกว่างซี ประเทศจีน หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับ เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผ่เสริมลงมาปกคลุมในช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคม 2568 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
จากอิทธิพลของพายุ "แมตโม" ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคม 2568 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งด้านรับมรสุมของภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
