"อนุทิน" บินด่วนอุดรธานี ทำภารกิจ "หัวใจติดปีก" รับ-ส่งอวัยวะ ช่วยชีวิตผู้ป่วย

เวลา 15.00 น. วันนี้ (5 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางนำทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย นพ.พัชร อ่องจริต หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก เดินทางไปยัง จ.อุดรธานี
โดยภารกิจครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อผ่าตัดรับอวัยวะจากผู้บริจาค ซึ่งเป็นชายอายุ 28 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด โดยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ "หัวใจติดปีก" ที่นายอนุทิน ดำเนินการด้วยความสมัครใจและต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557
ที่ผ่านมา นายอนุทิน ได้อาสาขับเครื่องบินส่วนตัว รับ-ส่งทีมแพทย์ นำอวัยวะจากผู้เสียชีวิตไปช่วยต่อชีวิตให้ผู้ป่วยแล้วกว่า 80 ไฟลต์บิน ช่วยชีวิตผู้ป่วยกว่า 200 ราย