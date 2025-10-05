"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" ยันสถานการณ์น้ำ กทม.ไม่วิกฤต เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุน 10-11 ต.ค.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังตรวจความพร้อมสถานีสูบน้ำพระโขนง ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการรับมือน้ำท่วม พร้อมด้วยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. นายเจษฎา จันทรประภา ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และผู้เกี่ยวข้อง ว่า ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาหนักเริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เขตประเวศ ซึ่งเป็นจุดที่เมื่อวานนี้ (4 ต.ค.68) มีฝนตกหนักสูงสุด 122 มิลลิเมตร โดยยังคงต้องมีการดูแลน้ำท่วมขังในซอยย่อยอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสถานการณ์น้ำเหนือยังไม่น่าเป็นห่วงและไม่ถึงขั้นวิกฤต แม้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักจะค่อนข้างสูง แต่การบริหารจัดการน้ำในปีนี้ดีกว่าปี 2554 อย่างมาก ปริมาณน้ำที่ปล่อยมายังต่ำกว่าปี 2554 ขณะที่เขื่อนแควน้อยมีปริมาณน้ำเต็มเขื่อนแล้ว เขื่อนสิริกิติ์เกือบเต็ม เขื่อนภูมิพลก็น้ำเยอะ โดยปริมาณน้ำที่ปล่อยมาอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบ.ม./วินาที) ยังอยู่ในปริมาณที่สามารถรับได้คือ 3,500 ลบ.ม./วินาที
ในส่วนของการระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำพระโขนง ขณะนี้สามารถคุมระดับน้ำไว้ที่ -1 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) แต่ปัญหาคือน้ำจากคลองประเวศไม่สามารถไหลมาได้ทัน เนื่องจากคลองประเวศมีความคดเคี้ยวมาก ทำให้ระดับน้ำด้านบนยังคงเอ่ออยู่ ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องพิจารณาการทำอุโมงค์ระบายน้ำ และหากอุโมงค์หนองบอนที่กำลังจะเปิดใช้ในปีหน้าแล้วเสร็จจะช่วยเสริมการระบายน้ำได้ดีขึ้น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือ น้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะขึ้นสูงสุดในวันที่ 10 และ 11 ตุลาคม 2568 โดยจะมีการขึ้นของน้ำ 2 ครั้งต่อวัน คือช่วงเช้าประมาณ 09.00 น. และช่วงเย็นประมาณ 19.00 น. โดยรวมยังไม่ต้องวิตกกังวล แต่ขอให้คนที่อยู่ริมน้ำ นอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น ชุมชนโรงสี เทวราชกุญชร และพื้นที่ริมน้ำอื่น ๆ ทั้งนี้ กทม.ได้เสริมกระสอบทราย รวมถึงต่อทางเดินไม้สำหรับให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจร ส่วนการทำประตูกั้นน้ำคลองย่อยซึ่งชาวบ้านคัดค้านนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะประตูกั้นน้ำจะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมน้ำดีขึ้น
นายชัชชาติ ยืนยันว่า สถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วง ทางสำนักการระบายน้ำก็ทำงานกันเต็มที่ ไม่มีวันหยุด เพราะว่าน้ำท่วมไม่มีวันหยุด ฉะนั้น เจ้าหน้าที่ก็ห้ามหยุด อีกนิดเดียวจะหมดฤดูฝนแล้ว และจะเข้าฤดูฝุ่นแทน ต่อไปต้องเตรียมรับมือฝุ่น ส่วนพื้นที่ไหนยังท่วมอยู่ให้แจ้งมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ" นายชัชชาติ กล่าว
ด้านนายวิศณุ กล่าวว่า ในพื้นที่พระโขนงและประเวศได้มีการดำเนินการหลายโครงการ อาทิ การปรับเพิ่มความลึกหน้าสถานีสูบน้ำพระโขนง การทำเขื่อนเพิ่ม เพื่อให้รับน้ำได้ดีขึ้น
จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเสรี-อ่อนนุช เขตประเวศ หลังได้รับแจ้งปัญหาเรื่องน้ำท่วมผ่านการไลฟ์เมื่อวานนี้ โดยมี นายเรืองศักดิ์ สายสิงห์ทอง ผู้อำนวยการเขตประเวศ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ ทั้งนี้ สถานการณ์ล่าสุด ถนนเส้นหลักของหมู่บ้านแห้งแล้ว แต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในซอยย่อยที่ลักษณะเป็นซอยก้างปลา นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านเครื่องมือ โดยเมื่อคืนนี้เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่องที่ประจำอยู่ สามารถทำงานได้เพียงเครื่องเดียวเนื่องจากอีกเครื่องเสีย อย่างไรก็ตาม ได้มีการซ่อมแซมเครื่องที่เสียแล้วเรียบร้อย และวันนี้ได้มีการนำ Mobile Pump เข้ามาช่วยเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ด้วย
ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้พูดคุยสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงปัญหาการระบายน้ำ และได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำโดยรวมและการเชื่อมต่อของท่อในซอยย่อย เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป