มท.3 ลงพื้นที่ อ.บางระกำ มอบถุงยังชีพ-ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ที่ว่าการอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายกองตรี นิยม ช่างพินิจ และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่
การลงพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในวันนี้ นายศักดิ์ดา นำคณะผู้บริหารมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคถุงยังชีพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด พร้อมกล่าวพบปะให้กำลังใจประชาชน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่างๆ ดำเนินทุกมาตรการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แต่ด้วยสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของ "พายุบัวลอย" ที่พัดผ่านในช่วงที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ต่อพี่น้องประชาชน ทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน การอยู่อาศัย และความมั่นคงในการดำรงชีวิต สุขภาพกายและจิตใจ
รัฐบาลตระหนักและยืนยันว่า เราไม่เคยนิ่งนอนใจต่อความทุกข์ยากของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ตนขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดหัวใจ และขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องทุกครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความสูญเสีย ไม่ว่าจะทางกายภาพหรือจิตใจ นอกจากนี้ ตนได้กำชับให้ทุกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน ทั้งการดำรงชีวิต การซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร และในช่วงต่อไปหลังจากสถานการณ์คลี่คลายก็จะได้สำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยา ทั้งด้านการเกษตร อาคารบ้านเรือน รวมถึงการประกอบอาชีพในช่วงต่อไป
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในท่ามกลางวิกฤต เรายังคงเห็นแสงแห่งความหวังจากน้ำใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจลงมือช่วยเหลือโดยไม่ลังเล นี่คือพลังของสังคมไทยที่ไม่ทอดทิ้งกัน จึงขอขอบคุณอย่างใจจริงต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทุ่มเทปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทภภัย และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง เสียสละ อันนำมาซึ่งสังคมไทยที่จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล ในขณะนี้มวลน้ำจากสุโขทัยได้ไหลเข้าสู่พื้นที่บางระกำโมเดล 3 อำเภอ คือ อ.พรหมพิราม อ.เมืองพิษณุโลก และ อ.บางระกำ รวม 2.56 แสนไร่ เกินเป้าหมายที่สำนักงานชลประทานกำหนดไว้ คือ 400 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณมากกว่าทุกปี โดยพื้นที่ฯ ได้กักเก็บน้ำถึง 130% และส่งผลกระทบต่อถนนสายหลักที่เชื่อมโยงตามหมู่บ้านต่างๆ ที่ต้องถูกน้ำท่วมมากขึ้น ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ก่อนจะระบายสู่ลุ่มน้ำภาคกลางรวมถึงแม่น้ำน่าน ที่ขณะนี้ระดับน้ำยังสูงมาก ต้องรอระดับน้ำลดลงจึงจะสามารถระบายได้มากขึ้น