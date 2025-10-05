เนปาลเผชิญฝนตกหนัก มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 22 ราย

เจ้าหน้าที่เนปาล เปิดเผยว่า ฝนที่ตกอย่างหนักในประเทศเนปาลทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้ถนนถูกตัดขาด สะพานถูกพัดหายไป และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 22 คน ในช่วง 36 ชั่วโมงที่ผ่านมา
โฆษกตำรวจเนปาลกล่าวว่า มีผู้เสียชีวิต 18 คน จากเหตุดินถล่ม คนละเหตุการณ์ในเขตอิแลมทางตะวันออก ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิต 3 คน จากฟ้าผ่าในภาคใต้ของเนปาล และอีก 1 คน เสียชีวิตจากน้ำท่วมในเขตอุทัยปุระ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเนปาลเช่นกัน นอกจากนั้น มีประชาชน 11 คน ถูกน้ำท่วมพัดหายไปและสูญหายตั้งแต่เมื่อวันเสาร์
ในขณะที่โฆษกหญิงของหน่วยงานลดความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวว่า ความพยายามในการช่วยเหลือผู้สูญหายกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ทางหลวงหลายสายถูกดินถล่มปิดกั้นและถูกน้ำท่วมพัดหายไป ทำให้ผู้โดยสารหลายร้อยคนติดค้างในพื้นที่
โฆษกสนามบินกาฐมาณฑุ กล่าวว่า เที่ยวบินในประเทศส่วนใหญ่หยุดชะงัก แต่เที่ยวบินระหว่างประเทศยังคงดำเนินการตามปกติ
ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเนปาล เจ้าหน้าที่เขตคนหนึ่งกล่าวว่า แม่น้ำโกศี (Koshi River) ซึ่งเป็นสาเหตุของอุทกภัยร้ายแรงในรัฐพิหารทางภาคตะวันออกของอินเดียเกือบทุกปี กำลังมีระดับสูงกว่าระดับที่ถือว่าเป็นอันตรายแล้ว ผู้ว่าการเขตสุนสรี (Sunsari) กล่าวว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำโกศีสูงกว่าระดับปกติถึงสองเท่า ประตูระบายน้ำทั้ง 56 บานของเขื่อนกั้นแม่น้ำโกศีถูกเปิดออกเพื่อระบายน้ำ ซึ่งต่างจากช่วงปกติที่เปิดเพียง 10 ถึง 12 บาน และเสริมว่าทางการกำลังเตรียมห้ามไม่ให้รถบรรทุกหนักผ่านสะพาน
ในกรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งรายล้อมด้วยเนินเขา แม่น้ำหลายสายได้ไหลทะลักเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนหลายหลัง ทำให้เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามแห่งนี้ถูกตัดขาดจากส่วนอื่น ๆ ของประเทศ เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่า ฝนมีแนวโน้มที่จะตกหนักไปจนถึงวันจันทร์ และทางการระบุว่ากำลังใช้ความระมัดระวังและมาตรการป้องกันสูงสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ