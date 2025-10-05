CIB รวบแก๊งออกใบกำกับภาษีปลอม ทำรัฐเสียหายกว่า 1,200 ล.

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยตำรวจ บก.ปอศ. จับกุมนายถนอม อายุ 51 ปี ที่ลานจอดรถมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และนายสืบสกุล อายุ 55 ปี ที่บ้านพักในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในความผิดฐานร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิที่จะออกฯ สืบเนื่องจากกรมสรรพากรตรวจพบ บริษัทนำเข้าส่งออกรถยนต์และเครื่องยนต์ย่านลาดพร้าว ซึ่งทั้ง 2 คน เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามของบริษัท มีพฤติการณ์ออกใบกำกับภาษีให้กลุ่มผู้ค้าของเก่าจำนวนหลายรายผิดปกติ ตั้งแต่ปี 2557-2559 ประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่จึงทำหนังสือแจ้งให้มาชี้แจง แต่บริษัทเพิกเฉย อีกทั้งเมื่อไปตรวจสอบ ก็พบว่าบริษัทปิด ไม่มีสินค้า ไม่มีพนักงาน จึงน่าเชื่อว่าบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการจริง แต่ได้ออกใบกำกับภาษีโดยทุจริตให้บริษัทอื่นๆ เพื่อนำไปใช้การเครดิตภาษี เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ให้การปฏิเสธ