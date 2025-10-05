กรมทางหลวงเผยผลกระทบ "แมตโม" พบการจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์อุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุแมตโมบนทางหลวง ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. พบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.พิจิตร และ จ.เชียงใหม่ การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง ดังนี้
1. จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง
- ทล.1322 ถนนสายเชียงใหม่ – เชียงดาว ช่วง กม.ที่ 126+900 - 126+950 อ.เชียงดาว เส้นทางเลี่ยงจากสามแยกรินหลวง อ.เชียงดาว ใช้เส้นทางหมายเลข ทล.1178 ถึง กม. 35+000 เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านหนองเขียว ใช้เส้นทางท้องถิ่นไปบรรจบ ทล.1322 ที่ กม. 125+700 เลี้ยวขวาไป บ.เมืองนะ และ บ.แม่แกน้อย
2. จ.พิจิตร จำนวน 1 แห่ง
- ทล.1313 ถนนสายประดู่ – ตะพานหิน ช่วง กม.ที่ 14+400 – 14+510 อ.ตะพานหิน เส้นทางเลี่ยงจาก อ.บางไผ่ ทล.1313 ถึง กม. 12+100 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทช.พจ.005 เลี้ยวขวาเข้า ทล.1374 กม. 9+950 ตรงไปจนถึง กม. 14+510 เลี้ยวขวาข้ามสะพานของ อบจ.พิจิตร เลี้ยวซ้าย ทล.1313 กม. 16+100 ไป อ.ทับคล้อ
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายะแนะนำ หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลการทางหลวง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS) : https://hdms.doh.go.th