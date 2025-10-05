กมธ.ติดตามการบริหารงบฯ เตรียมเรียกหน่วยงานสอบงบ "ซอฟต์พาวเวอร์"

นายอลงกต วรกี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมธิการ (กมธ.) ติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา กล่าวถึงการติดตามตรวจสอบงบประมาณโครงการซอฟต์พาวเวอร์ ว่า กมธ. จะเรียกหน่วยงานชี้แจงจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม ทุกวันจันทร์ อย่าเข้าใจว่ามีเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเท่านั้น กระทรวงมหาดไทยก็มี กระทรวงการต่างประเทศก็มี เนื่องจากงบสอดไส้ไปทุกหน่วยงาน อยู่ในโครงการซอฟต์พาวเวอร์เกือบ 12 กระทรวง
นายอลงกต กล่าวว่า ซอฟต์พาวเวอร์ คือลิซ่ามากินลูกชิ้นปิ้งแล้วโพสต์หรือลูกชิ้นปิ้งขายได้คือซอฟต์พาวเวอร์ ตอนนี้ที่ทำกันอยู่ทั้งหมดนี้คือการทำอีเวนต์ แล้วหน่วยงานที่ทำโครงการขึ้นมาก็ไม่ได้ตอบโจทย์ซอฟต์พาวเวอร์
นายอลงกต ระบุว่า แม้กระบวนการจัดจ้างถูก แต่คอนเซ็ปต์ผิด ซึ่งตนจะพิจารณาว่างบร้อยล้านที่จัดอีเวนต์พวกนี้ได้ผลสัมฤทธิ์จริงหรือไม่ พร้อมยกตัวอย่างว่า หากจัดงานโอทอปขึ้น แต่ละหน่วยงานจะประเมินอย่างไร ทำไมไม่มีการประเมินในเชิงรูปธรรม เรื่องเหล่านี้ เหมือนเวลาไปซื้อของในห้างแล้ว ทุกอย่างต้องมาจ่ายที่แคชเชียร์หลัก ทำไมไม่ทำแบบนั้น เพื่อให้วัดผลได้จริง เพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์มีตัวเลขอะไรที่สามารถบอกได้บ้างว่ามีรายได้ มันเคลมว่าได้ แต่ประเมินในเชิงรูปธรรมไม่ได้
รัฐบาลชุดนี้ควรจะยกเลิกโครงการนี้ทั้งหมด ถึงแม้งบประมาณปี 2569 จะผ่านไปแล้วก็จริง แต่เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เอางบประมาณไปทำรั้วเขมรดีกว่า
นายอลงกต กล่าวว่า โครงการซอฟต์พาวเวอร์ประเมินผลลัพธ์เชิงรูปธรรมไม่ได้ ตีคอนเซ็ปต์ผิด ตนมองว่าหน่วยงานไม่ผิด แต่การจูงใจของรัฐบาลชุดก่อนผิด เพราะฉะนั้น ควรจะยกเลิกการจัดสรรงบประมาณในหน่วยโครงการนี้ทั้งหมด