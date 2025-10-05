"ธนกร" ตรวจเข้มนิคมฯ บางปะอิน ป้องกันน้ำท่วมซ้ำรอยปี 54

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัย ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย
ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศ เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ทุกฝ่ายต้องเตรียมพร้อมอย่างรอบด้าน ที่เป็นการลงมาสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยอีกครั้ง
สำหัรบนิคมฯ บางปะอิน มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งแนวคันดินคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล ระบบสูบน้ำขนาดใหญ่ และแผนเผชิญเหตุที่รัดกุม โดยกระทรวง ได้สั่งการให้บูรณาการข้อมูลน้ำในระบบ Single Command เพื่อเชื่อมโยงทุกหน่วยงานให้ทำงานแบบข้อมูลเดียวกัน พร้อมจัดตั้งช่องทางสื่อสารฉุกเฉินให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้รวดเร็ว รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 3 นิคมฯ ในพื้นที่ คือ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง นิคมฯ บางปะอิน และนิคมฯ บางหว้า (ไฮเทค) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยเหลือกันในยามวิกฤต
ทั้งนี้ ได้กำหนดเกณฑ์เตือนภัยไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ธงสีเขียว (ปกติ) สีเหลือง (เฝ้าระวัง) สีส้ม (เสี่ยง) และสีแดง (วิกฤต) พร้อมยืนยันว่า ปีนี้น้ำไม่ท่วมนิคมฯ แน่นอน
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการในนิคมฯ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สนับสนุนงบประมาณและถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบนอก พร้อมกล่าวย้ำว่า รัฐบาลจะไม่ยอมให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก การเตรียมพร้อมวันนี้คือหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจในวันข้างหน้า รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลภาคอุตสาหกรรมให้มั่นคง ปลอดภัย และเชื่อมั่นได้ว่า ประเทศไทยคือฐานการผลิตที่พร้อมรับมือทุกวิกฤต เพื่อให้การลงทุนเดินหน้าอย่างมั่นใจและยั่งยืน