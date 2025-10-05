ปภ.เร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยา รับมือพายุ "แมตโม"

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน ทำให้ระบบการระบายน้ำลงสู่ทะเลทำได้ยาก ประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยายังมีลักษณะที่เป็นคอขวดทำให้การไหลระบายน้ำช้า การแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอยู่ในขณะนี้จำเป็นต้องเร่งระดมสรรพกำลังช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังให้ได้เร็วที่สุด
นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ พายุโซนร้อนกำลังแรง "แมตโม" ซึ่งจะส่งผลให้ตั้งแต่วันนี้ – 7 ตุลาคม 2568 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง รวมทั้งด้านรับมรสุมของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงติดตามและเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของพายุ "แมตโม" อย่างใกล้ชิด หากพบปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะทำการแจ้งเตือนประชาชนทราบในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast เพื่อให้ประชาชนทราบและสามารถอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างทันท่วงที
ปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม ชัยภูมิ และฉะเชิงเทรา มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 102,051 ครัวเรือน 345,712 คน และมีผู้เสียชีวิต 12 ราย