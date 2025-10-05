"สุทิน"โต้ข่าวซบภูมิใจไทย-กล้าธรรม ลั่น! จะตั้งพรรคเองหากเพื่อไทยไปต่อไม่ได้

นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ชี้แจงถึงกระแสข่าวการลาออกจากเพื่อไทย ย้ายไปพรรคภูมิใจไทย หรือ พรรคกล้าธรรม โดยยืนยันว่า ตนยังอยู่กับพรรคเพื่อไทย พร้อมถามว่าคนที่นำเสนอข่าว เอาข่าวมาจากไหน วันนี้ตนยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ยังไม่ลาออก ช่วงนี้มีข่าวออกมาเยอะ ว่าตนจะย้ายไปอยู่พรรคนั้นพรรคนี้ เพจโซเชียลบางเพจบอกว่าตนลาออกจากพรรคแล้ว ซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้น
นายสุทิน ย้ำว่า ความคิดที่จะย้ายไปซบพรรคนั้นพรรคนี้ไม่เคยมีอยู่ในสมอง เพียงแค่หากพรรคเพื่อไทยไปต่อไม่ได้ หรือจะล้มเลิกพรรคจริง ตนก็จะไปตั้งพรรคเอง ไม่เคยคิดจะไปอยู่กับใคร
เมื่อถามว่า พรรคที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้มีการมาพูดคุยทาบทามหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ก็มีการมาชวน แต่เป็นในลักษณะแซวเล่น ชวนทีเล่นทีจริง ส่วนใหญ่ไม่กล้าชวนเต็มปาก
ขณะที่ความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทย ก็ยังดีปกติ พร้อมย้ำอีกครั้งว่าตนไม่ไปไหนแน่นอน
อย่างไรก็ตาม นายสุทิน ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว ว่า "ผมยังไม่คิดจะย้ายไปอยู่พรรคไหน และยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย โอเคนะครับ"