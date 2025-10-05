อาลัย! TDRI แจ้งข่าว ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา’ เสียชีวิต

วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ‘สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย’ (TDRI) ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา
"สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ศ.พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ และอดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.อัมมาร เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาการก่อตั้งทีดีอาร์ไอ และท่านนับเป็นนักวิจัยท่านแรกของสถาบันแห่งนี้ ตลอดชีวิตของการเป็นนักวิชาการของ ดร.อัมมาร ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ ต่อประโยชน์สาธารณะจำนวนมาก …"