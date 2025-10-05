ราชทัณฑ์แจงเหตุ จนท.เรือนจำกลางนครราชสีมา ยิงกันตาย 3 ราย มาจากเรื่องส่วนตัว

กรมราชทัณฑ์ชี้แจงถึงเหตุยิงกันเสียชีวิตจำนวน 3 ราย ที่ทั้งหมดเป็นเจ้าพนักงานเรือนจำกลางนครราชสีมา ระบุว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำกลางนครราชสีมาว่า เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 19.30 น. เจ้าพนักงานเรือนจำได้ยินเสียงคล้ายอาวุธปืนดังจากบ้านพักเจ้าหน้าที่หลังหนึ่ง จึงแจ้งพัศดีเรือนจำพร้อมนำกำลังเจ้าพนักงานจำนวนหนึ่งมาที่บ้านพักที่เกิดเหตุดังกล่าว และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยกู้ภัย และ 1669 เมื่อเข้ามาถึงบริเวณบ้านพักได้พบร่างผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือ นายวิชิต สงวนนามสกุล และผู้บาดเจ็บ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวตระกูล สงวนนามสกุล และ นายณัฐพล สงวนนามสกุล โดยได้นำผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต่อมาผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
จากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าพนักงานทั้ง 3 ราย นั่งรับประทานอาหารกัน ณ บ้านพักที่เกิดเหตุดังกล่าว เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องส่วนตัว โดยสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมราชทัณฑ์ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย และจะให้การดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฌาปนกิจศพของเจ้าพนักงานเรือนจำต่อไป