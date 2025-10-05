สวนดุสิตโพลเผย "นโยบายเร่งด่วน รบ.อนุทิน" ที่ ปชช.คาดหวังมากสุด คือ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "นโยบายเร่งด่วนรัฐบาลอนุทิน" กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,149 คน ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ตามที่นายอนุทิน นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายเร่งด่วน 5 ด้าน ประชาชนคาดหวังกับด้านใดมากที่สุด
อันดับ 1 ร้อยละ 59.36 ระบุ ด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
อันดับ 2 ร้อยละ 20.45 ระบุ ด้านความมั่นคง แก้ปัญหาไทย-กัมพูชา ยกระดับคุณภาพชีวิตชายแดนใต้
อันดับ 3 ร้อยละ 7.92 ระบุ ด้านสังคม ปราบการพนันผิดกฎหมาย ขจัดทุจริต
อันดับ 4 ร้อยละ 7.14 ระบุ ด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตั้งระบบเตือนภัย ช่วยผู้ประสบภัย
อันดับ 5 ร้อยละ 5.13 ระบุ ด้านการบริหารภาครัฐ เร่งพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและปฏิรูปกฎหมาย
2. ประชาชนคิดว่านโยบายของรัฐบาลอนุทินแตกต่างจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาหรือไม่
อันดับ 1 ร้อยละ 57.96 ระบุ แตกต่างอยู่บ้าง
อันดับ 2 ร้อยละ 32.81 ระบุ ไม่แตกต่างเลย
อันดับ 3 ร้อยละ 9.23 ระบุ แตกต่างอย่างมาก
3. หลังจากแถลงนโยบาย ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลอนุทินเพียงใด
อันดับ 1 ร้อยละ 43.78 ระบุ ไม่ค่อยเชื่อมั่น
อันดับ 2 ร้อยละ 42.12 ระบุ ค่อนข้างเชื่อมั่น
อันดับ 3 ร้อยละ 9.40 ระบุ ไม่เชื่อมั่นเลย
อันดับ 4 ร้อยละ 4.70 ระบุ เชื่อมั่นมาก
4. สิ่งที่อยากบอกรัฐบาลอนุทินต่อการทำงานในช่วง 4 เดือนก่อนมีการเลือกตั้ง
อันดับ 1 ร้อยละ 31.33 ระบุ อยากเห็นผลงานการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง ค่าครองชีพ
อันดับ 2 ร้อยละ 23.11 ระบุ รักษาคำพูด ทำตามนโยบายที่ให้ไว้
อันดับ 3 ร้อยละ 15.56 ระบุ ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน
อันดับ 4 ร้อยละ 15.11 ระบุ ดูแลความเป็นอยู่ของทหารและประชาชนแนวเขตชายแดน
อันดับ 5 ร้อยละ 8.44 ระบุ ปฏิบัติตามข้อตกลง MOA ที่ให้ไว้กับพรรคประชาชน
สรุปวิเคราะห์ผลโพล "นโยบายเร่งด่วนรัฐบาลอนุทิน" พบว่า นโยบายด้านที่คาดหวังมากที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ร้อยละ 59.36 รองลงมา คือ ด้านความมั่นคง ร้อยละ 20.45 โดยมองว่านโยบายรัฐบาลอนุทินแตกต่างจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาอยู่บ้าง ร้อยละ 57.96 หลังจากการแถลงนโยบาย ประชาชนรู้สึกไม่ค่อยเชื่อมั่นและค่อนข้างเชื่อมั่นใกล้เคียงกัน ร้อยละ 43.78 และร้อยละ 42.12 ตามลำดับ สิ่งที่อยากฝากบอกรัฐบาลอนุทิน คือ อยากเห็นผลงานการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง ค่าครองชีพ ร้อยละ 31.33
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานดุสิตโพล ระบุว่า หลังจากติดตามการแถลงนโยบายประชาชนเห็นว่าแตกต่างจากรัฐบาลก่อนอยู่บ้าง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ดูจะสร้างความตื่นเต้นในสังคมได้ ขณะที่ประเด็นเรื่องความโปร่งใสในการบริหารยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญ ทำให้ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลอนุทินอยู่ในภาวะก้ำกึ่ง ท้ายที่สุด มีเพียงการลงมือทำผลงานจริงเท่านั้นในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากนี้ว่าจะเปลี่ยนความก้ำกึ่งให้กลายเป็นความเชื่อมั่นได้หรือไม่
ดร.มุทิตา มากวิจิตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิเคราะห์ว่า จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการสร้างรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นโจทย์พื้นฐานที่กำหนดคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในครัวเรือน ขณะเดียวกัน ประเด็นด้านความมั่นคงยังคงเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวัง เนื่องจากเสถียรภาพทางการเมืองและความสงบเรียบร้อยเป็นเงื่อนไขสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทุกมิติ ทั้งในด้านการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมด้วย นอกจากนี้ ผลสำรวจยังสะท้อนว่าประชาชนยังมิได้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลนี้มากอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องท้าทายที่รัฐบาลจะต้องพิสูจน์ศักยภาพในการบริหารจัดการ ผลักดันประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นวาระเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งหากรัฐบาลสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ก็จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและสามารถสร้างฐานคะแนนเสียงใหม่ได้ในอนาคต
