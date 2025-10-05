มทภ.2 เผยแนวทางสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา เริ่มพื้นที่สำคัญทางยุทธวิธี

พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงแนวทางการสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการทางทหาร กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จ. บุรีรัมย์ วานนี้ (4 ต.ค.) ว่า ไม่เพียงแค่รั้วลวดหนามอย่างเดียว แต่ต้องมีองค์ประกอบอื่นเพื่อเสริมความมั่นคง เช่น การติดกล้อง CCTV เพื่อสอดส่องในเวลากลางคืน
ส่วนรั้วจะทำตลอดแนวชายแดนหรือไม่นั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุว่า รั้วในพื้นทึ่สำคัญทางยุทธวิธี ก็วางก่อน ส่วนจะขยายอย่างไร เป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งอันดับแรกเราทำในส่วนการป้องกันตัวเองก่อน ทำให้กำลังพลเราปลอดภัย เพราะเมื่อทหารปลอดภัย คนก็จะปลอดภัย