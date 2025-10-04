ททท.เปิดแคมเปญ Thai Serve ตอกย้ำจุดแข็งอาหารไทยสู่ระดับโลก สร้างรายได้ 135 ล้านบาท

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ได้เปิดกิจกรรม "Thai Serve" ภายใต้โครงการ Year Of Culinary Journeys ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2568 ณ ลานกิจกรรม One Bangkok Park กรุงเทพมหานคร ถือเป็นการต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยทางด้านอาหาร เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาหารไทย เครื่องดื่มแบรนด์ไทย และแบรนด์ชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างแรงดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ด้านอาหาร วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น โดยคาดการณ์ว่าง่านนี้จะสามารถสร้างการรับรู้จากนักท่องเที่ยวเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศในวงกว้างกว่า 62 ล้านคน ซึ่งจะสร้างกระแสให้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 80,000 คน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวมากกว่า 135,000,000 บาท
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ททท. เดินหน้าส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารไทย ผ่านกิจกรรม "Thai Serve" ภายใต้โครงการ Year Of Culinary Journeys ซึ่งเป็นการนำเสนอ "เสน่ห์ไทย" ผ่าน 5 MUST DO ชูอาหารไทยซึ่งเป็นจุดแข็งและจุดเด่นที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มาเป็นเครื่องมือ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการยกระดับเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาหารไทย เครื่องดื่มแบรนด์ไทย และแบรนด์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ลิ้มลองรสชาติอาหารไทยและเครื่องดื่ม CRAFT HUB ไทยจาก 5 ภูมิภาค อาทิ เชียงใหม่ นครปฐม อุบลราชธานี ชลบุรี ภูเก็ต ซึ่งใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่เป็นส่วนผสม พร้อมนำเสนอแนวคิด 5 Must Do ผ่านการโชว์ทำอาหารและเครื่องดื่มจากเชฟและบาร์เทนเดอร์ระดับแนวหน้าของไทย
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ด้านอาหาร วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น อันนำไปสู่การสร้างรายได้ อย่างเป็นรูปธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งเชื่อมโยงมูลค่าเพิ่มสู่ระดับประเทศ เพื่อเสริมบทบาทให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยในภาพรวมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำจุดแข็งอาหารไทยสู่ระดับโลก นำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทยในมิติใหม่ที่ทั้งอร่อย มีคุณค่า น่าจดจำ และเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ ตามนโยบาย Big Impact Act Fast ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Thai Serve ถือเป็นเวทีสำคัญในการเปิดประตูสู่โลกแห่งรสชาติและวัฒนธรรมไทย
สำหรับกิจกรรม Thai Serve ภายในงานได้รวบรวมกิจกรรมที่สะท้อนความโดดเด่นของอาหารและวัฒนธรรมไทยไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่
1. Food & Drink Booth คัดสรรเมนูเด็ดจากทุกภูมิภาค สตรีทฟู้ดระดับตำนาน รวมความอร่อยทุกภาค และเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการท้องถิ่น โรงกลั่นทุกซอย มาอยู่ในงานเดียวกว่า 100 ร้านค้า อาทิ MANIT SELECTED หอมหมี่บะหมี่ไข่ดอง ขาหมูบ้านไร่ ขนมครก HOMMKOK นอกจากนี้ยังมี CRAFT HUB ไทยจาก 5 ภูมิภาค อาทิ ภาคเหนือ : แม่โถ ดิสทิลเลอรี่ จังหวัดเชียงใหม่, แป้ จังหวัดแพร่, สะเอียบ จังหวัดแพร่, เครื่องดื่มพื้นบ้านและโรงกลั่นชุมชนหงส์ทอง จังหวัดน่าน ภาคกลาง : พิพิธภัณฑ์สุราไทย จังหวัดนครปฐม, โรงเหล้าบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุบลไวน์ จังหวัดอุบลราชธานี, ภูคานอง จังหวัดหนองคาย ภาคตะวันออก : โรงกลั่นบูรพา เบฟเวอเรจ จังหวัดชลบุรี และ ภาคใต้ : ฉลองเบย์ จังหวัดภูเก็ต, โรงกลั่นเหล้าขาวชุมชน จังหวัดพังงา, โรงกลั่นเหล้าเสน่ห์จันทน์ 110 จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง วันที่ 3 ตุลาคม 2568 พบกับ PROXIE และ Purpeech วันที่ 4 ตุลาคม 2568 พบกับ getsunova และ Yokee Playboy และ วันที่ 5 ตุลาคม 2568 พบกับ MEAN Band และ Palmy พร้อมจัดเต็ม DJ STAGE ให้ชมฟรีตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน
3. กิจกรรม 5 Must Do การสาธิตทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยเชฟและบาร์เทนเดอร์ชั้นนำระดับแถวหน้าของเมืองไทย เวลา 17.30 – 18.00 น. ตลอด 3 วัน วันที่ 3 ตุลาคม 2568 พบกับ แบงค์ – วัชรพงษ์ สุริยพันธุ์ บาร์เทนเดอร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย เจ้าของร้าน Midlife Crisis BKK และยังเป็นนักเขียนหนังสือ Tales of the Spirits วันที่ 4 ตุลาคม 2568 พบกับ เชฟภู ภูรินท์ พัฒนวิริยะวาณิช ผู้เข้าแข่งขันรายการ Master Chef Thailand Season 4 วันที่ 5 ตุลาคม 2568 พบกับ เชฟอิน ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ หรืออิน กำลังอิน Food Influencer เจ้าของร้านอาหารครัวบ้านอิน
4. ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปทำค็อกเทล โดย แบงค์ – วัชรพงษ์ สุริยพันธุ์ บาร์เทนเดอร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย เจ้าของร้าน Midlife Crisis BKK จำกัด 10 รอบ/วัน รอบละไม่เกิน 10 คน
5. นิทรรศการ (Exhibition) รสนิยมแห่งสยามจิบประวัติศาสตร์ สัมผัสวัฒนธรรมไทย ถ่ายทอดเรื่องราววิวัฒนาการสุราไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คราฟท์ยุคใหม่ พร้อมสนุกสนานกับ Photo Booth สำหรับบันทึกภาพความประทับใจภายในงาน
6. Photo Booth บันทึกภาพความประทับใจ กิจกรรม "Thai Serve"