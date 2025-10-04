"อรรถพล" ชงตั้งทีมจัดทำแผนไฟฟ้าประเทศ กำหนดเสร็จภายใน 4 เดือน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบายรัฐบาลผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านการตั้งเป้าให้ไทยบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net zero) ภายในปี 2050 จากเดิมที่จะบรรลุในปี 2065
โดยกระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) ฉบับใหม่ 2025 ปรับปรุงจากแผน PDP 2018 ให้เป็นแผน PDP ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะมีการเพิ่มการดำเนินงาน Net Zero เข้ามาไว้ในแผน จะช่วยให้ภาพรวมของประเทศไปถึงเป้าที่ประกาศไว้ได้
นอกจากนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพีดีพีชุดใหม่ เนื่องจากประธานชุดปัจจุบันได้ยื่นหนังสือลาออก ปัจจุบันได้ชื่อกรรมการแล้วโดยจะเสนอคณะกรรมพลังงานชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุมัติ ซึ่งขณะนี้กำลังรอกำหนดวันประชุม กพช. รอคิวนายกรัฐมนตรี ตั้งเป้าให้การจัดทำพีดีพีฉบับใหม่เสร็จภายใน 4 เดือนนี้